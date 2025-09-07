Scherzi del mercato. Il QS: "Akanji e Nkunku. Quei destini incrociati fra Inter e Milan"

Gli ultimi giorni di calciomercato hanno visto le due società milanesi rinforzarsi con giocatori esperti ma soprattutto di qualità: Christopher Nkunku per il Milan e Manuel Akanji per l'Inter. Questa mattina Il QS, edizione Il Giorno, si diverte a parlare di scherzi del mercato, visto che l'uno sarebbe dovuto in realtà essere nella posizione dell'altro.

Nkunku è stato per settimane un'opzione per l'Inter, così come Akanji lo è stata per la difesa del Milan. In entrambi i casi, però, le cose non sono andate secondo i piani (dei club), con i calciatori che adesso sono sì sbarcati in Serie A, e a Milano, ma sulla sponda opposta del Naviglio rispetto a quella che si pensava. A fronte di questo Il QS questa mattina titola: "Akanji e Nkunku. Quei destini incrociati fra Inter e Milan".