Spazio e tempo ad Athekame. Tuttosport: "Arnau Martinez, l'idea di Tare per gennaio"

Zachary Athekame è stato prelevato dal Milan per poco meno di 10 milioni di euro dallo Young Boys, una cifra piuttosto importante per un ragazzo che alla fine è tra i professionisti da poco più di qualche stagione. In queste prime settimane di lavoro a Milanello l'inesperienza è subito saltata all'occhio di Max Allegri e staff, consapevoli di dover dare tempo e spazio allo svizzero U21 di crescere ed imporsi.

A fronte di questo ci potrebbe essere bisogno di un innesto a destra nel prossimo calciomercato invernale, con Tuttosport che questa mattina si è sbilanciato facendo anche il nome del giocatore sul quale potrebbe puntare il Milan a gennaio. I colleghi hanno infatti titolato "Arnau Martinez, l'idea di Tare per gennaio", ovvero il classe 2003 del Girona che quest'estate è stato cercato con una certa insistenza anche dalla Juventus.