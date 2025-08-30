Tare apre allo scambio con la Roma. Il CorSport: "Gimenez-Dovbyk, sì"

vedi letture

Queste ultime 72 ore di calciomercato potrebbero regalare a Max Allegri una nuova prima punta oltre al neo arrivato Christopher Nkunku, che nella giornata di ieri ha svolto tutto l'iter di visite mediche prima di firmare nel tardo pomeriggio il contratto che lo ha legato al Milan per le prossime 4 stagioni. In teoria questo famigerato centravanti potrebbe essere Artem Dovbyk, ex Pichichi de LaLiga e oggi ai margini del progetto tecnico di Gasperini a Roma.

Dell'attaccante ucraino ha parlato il direttore sportivo Igli Tare nel pre partita di Lecce-Milan, aprendo ad una clamorosa ipotesi di scambio con la società giallorossa. Scrive infatti Il Corriere dello Sport "Gimenez-Dovbyk, sì", anche se né l'ambinente milanista né tanto meno il Bebote sarebbe convintissimo di questa soluzione, perché desideroso di giocarsi le sue chances al Milan.