Tare apre allo scambio con la Roma. Il CorSport: "Gimenez-Dovbyk, sì"
Queste ultime 72 ore di calciomercato potrebbero regalare a Max Allegri una nuova prima punta oltre al neo arrivato Christopher Nkunku, che nella giornata di ieri ha svolto tutto l'iter di visite mediche prima di firmare nel tardo pomeriggio il contratto che lo ha legato al Milan per le prossime 4 stagioni. In teoria questo famigerato centravanti potrebbe essere Artem Dovbyk, ex Pichichi de LaLiga e oggi ai margini del progetto tecnico di Gasperini a Roma.
Dell'attaccante ucraino ha parlato il direttore sportivo Igli Tare nel pre partita di Lecce-Milan, aprendo ad una clamorosa ipotesi di scambio con la società giallorossa. Scrive infatti Il Corriere dello Sport "Gimenez-Dovbyk, sì", anche se né l'ambinente milanista né tanto meno il Bebote sarebbe convintissimo di questa soluzione, perché desideroso di giocarsi le sue chances al Milan.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan