Torna la Serie A, il Corriere dello Sport: "Il gioco si fa duro"

vedi letture

"Il gioco si fa duro", questo il titolo che ha scelto il Corriere dello Sport questa mattina per descrivere il mese di calcio che ci aspetta. Domani ricomincia la Serie A e nel weekend ci saranno due big match come Inter-Milan e Juventus-Lazio. Le squadre impegnate nelle coppe europee, dunque anche il Milan, si ritroveranno a dover giocare sette partite in 21 giorni: da qui fino al weekend del 7/8 ottobre. Questo il claendario dei rossoneri nello specifico, tra Serie A e Champions:

16/9, Inter-Milan (Serie A)

19/9, Milan-Newcastle (CL)

23/9, Milan-Hellas Verona (Serie A)

27/9, Cagliari-Milan (Serie A)

30/9, Milan-Lazio (Serie A)

4/10, Borussia Dortmund-Milan (CL)

7/10, Genoa-Milan (Serie A)