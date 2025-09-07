Trattative esuberi. Il CorSport: "Adli piace agli arabi dell'Al-Shabab"

Dopo Ismael Bennacer è il turno di Yacine Adli. Nonostante una stagione tutto sommato positiva alla Fiorentina l'anno scorso, il centrocampista franco-algerino non è stato riscattato dalla Viola ed è tornato al Milan dove Max Allegri ha deciso di spedirlo nell'U23 perché non idoneo al suo stile di gioco.

Oggi Adli è fuori dal progetto tecnico del Diavolo, motivo per il quale è nel suo interesse trovarsi una nuova sistemazione per evitare di rimbalzare una stagione intera tra tribuna e (se fortunato) panchina. Fino a questo momento l'ex Fiorentina ha rifiutato tutte le proposte che gli sarebbero arrivate, anche alcune dalla Serie A, vedi il Sassuolo, ma come scritto questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "Adli piace agli arabi dell'Al-Shabab", soluzione che potrebbe essere più che gradita all'oramai ex 7 del Milan.