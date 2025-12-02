Tuttosport conferma: "Sergio Ramos si offre ai rossoneri"

Un'interessante indiscrezione di mercato quella che è emersa nella giornata di ieri, anticipata dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI): il centrale spagnolo Sergio Ramos, che ha vinto tutto e oggi è alle soglie dei 40 anni, vorrebbe proseguire la sua carriera e vorrebbe farlo in Italia, tanto che si sarebbe proposto anche al Milan. Sarà per ambizione personale o perchè ha visto gli effetti che la maglia rossonera sta avendo sull'amico Luka Modric, l'ex Madrid sarebbe intenzionato a esplorare la possibilità Milanello.

Si sa che il Diavolo sta cercando un difensore, anche di esperienza, da poter aggiungere a un reparto che conta solo cinque uomini, di cui uno è David Odogu, ancora giovanissimo e acerbo. Oggi Tuttosport conferma la news di ieri di MilanNews.it e scrive: "Sergio Ramos si offre ai rossoneri. Lo spagnolo a gennaio lascerà il Messico e sarà svincolato". Negli ultimi tempi Ramos ha vestito la casacca del Monterrey. Si legge ancora: "Dal Milan per ora non arrivano segnali caldi, come già per Thiago Silva". Due piste che al momento rimangono più delle suggestioni.