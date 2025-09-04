Tuttosport e lo sfogo del papà di Gimenez: "Sono successe cose strane"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Papà Gimenez: 'Sono successe cose strane'". Il quotidiano riporta le parole del padre dell'attaccante del Milan che a Claro Sport, un importante media sportivo messicano, ha spiegato sulle voci di mercato riguardanti il figlio: "All’inizio abbiamo sentito dire molte cose. Poi abbiamo sentito, venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo. Non sapevamo cosa stesse succedendo: era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso. È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni.

L'agente di Santi è sempre stata in contatto con il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati rumors, ma la realtà è che Gimenez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate: il presidente (probabilmente si riferisce all'amministratore delegato Giorgio Furlani, ndr), il direttore sportivo e i consiglieri come Ibrahimovic, che ha avuto un ruolo importante, hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato".

