Tuttosport in apertura sul Milan: "Gimenez si sblocca e fa festa pure Nkunku"
All'indomani della vittoria de Milan per 3-0 contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Gimenez si sblocca e fa festa pure Nkunku". Ad aprire le marcature è stato Santiago Gimenez che si è finalmente sbloccato. Il raddoppio è arrivato invece nella ripresa grazie alla prima rete in rossonero di Christopher Nkunku, mentre il terzo gol è stato segnato dal solito Christian Pulisic. Agli ottavi il Diavolo affronterà la Lazio.
Queste le parole di Gimenez a Mediaset dopo la partita: "Ci sono andato spesso vicino ma la palla non voleva entrare, per un attaccante il gol è determinante. Ora che è arrivato il primo, so che ne seguiranno altri. Grazie a Dio sono qui, nella squadra dei miei sogni e che tifavo fin da bambino. Dal primo secondo che sono arrivato mi sono sentito realizzato e non ho mai pensato ad andarmene".
