Tuttosport in prima pagina: "Rabiot: 'Follia giocare a Perth'"

Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Rabiot: 'Follia giocare a Perth'": apre così questa mattina in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport che riporta le parole rilasciate a Le Figaro da Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e della nazionale francese, sul fatto che Milan-Como di Serie A si giocherà con ogni probabilità a Perth in Australia il prossimo 8 febbraio: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle

Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".
 