Tuttosport in prima pagina: "Rabiot: 'Follia giocare a Perth'"
"Rabiot: 'Follia giocare a Perth'": apre così questa mattina in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport che riporta le parole rilasciate a Le Figaro da Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e della nazionale francese, sul fatto che Milan-Como di Serie A si giocherà con ogni probabilità a Perth in Australia il prossimo 8 febbraio: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle.
Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan