Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Rabiot e Allegri braccano l'Inter!"

All'indomani della vittoria di ieri del Milan sul campo del Como, che in questo campionato non aveva mai perso in casa, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Rabiot e Allegri braccano l'Inter!". Dopo un primo tempo di sofferenza, chiuso 1-1 (Nkunku su rigore ha risposto al vantaggio di Kemps), nella ripresa il Diavolo, tenuto in vita dalla parate di Mike Maignan, porta a casa la vittoria grazie ad una doppietta di Adrien Rabiot. Con questo successo, i rossoneri tornano a -3 dalla vetta della classifica della Serie A.

In merito alla classifica, Max Allegri ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "Se guarderò più a chi c'è avanti o a chi c'è dietro? Dietro. Vincere a Como non era facile, anzi, molto difficile. Quindi direi bravi ai ragazzi perché nel momento di difficoltà ci siamo un po' allungati quando invece dovevamo restare un po' più attenti e concedere di meno".