Tuttosport: "Milan, centrocampo al Max. Oggi è il giorno di Rabiot"

vedi letture

"Milan, centrocampo al Max. Oggi è il giorno di Rabiot": titola così stamattina Tuttosport che spiega che questa mattina Adrien Rabiot sbarcherà a Milano dopo gli impegni con la Francia ed è atteso poi per la prima volta a Milanello dove ritroverà Max Allegri che ha spinto tanto per averlo in rossonero. Suggerito a inizio estate, il livornese lo ha richiesto nuovamente ai suoi dirigenti nel vertice del 24 agosto dopo la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato. Il francese è uno dei fedelissimi dell'allenatore milanista (hanno già lavorato insieme alla Juventus) e con Luka Modric diventerà uno dei punti di forza della mediana del Diavolo.

Nell'ultimo impegno con la Francia contro l'Ucraina, Rabiot è stato fischiato dal pubblico presente al Parco dei Principi di Parigi. Il ct Didier Deschamps lo ha difeso pubblicamente dopo il match: "È inaccettabile quanto accaduto, Rabiot è un giocatore della Francia. La sua vita nel club non mi riguarda. Se devo basare i miei criteri riguardo a chi gioca, dove, contro quale avversario, che sia a Parigi o altrove, è assurdo. Anche se si tratta di una minoranza, nessun giocatore dovrebbe subire questo".

