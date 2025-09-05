Tuttosport: "Odogu va veloce: 'Qui per essere subito leader'"

In merito alle parole di ieri di David Odogu, che è stato presentato insieme a Christopher Nkunku come nuovo giocatore del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Odogu va veloce: 'Qui per essere subito leader'". Il giovane difensore tedesco arrivato dal Wolfsburg per 7 milioni più 3 di bonus ha le idee chiare: "Sono un centrale, mi piace dirigere la difesa e proteggere la porta, fare duelli e portare a casa clean sheets. Voglio essere aggressivo, fisico e avere la mentalità di vincere ogni partita, essere un leader.

Ambizione di essere titolare? Sì, è il mio obiettivo, sono venuto qui per giocare sempre e dimostrare che un giovane calciatore lo può fare anche in poco tempo. Non ho tanta esperienza, il poco entusiasmo attorno al mio arrivo mi motiva, in un grande club ci sono pressioni e aspettative alte, ma so come conviverci e lascerò che il campo e le mie prestazioni parlino per me".

