Tuttosport: "Per Allegri è già derby. Il piano anti-Inter"
"Per Allegri è già derby. Il piano anti-Inter": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che prima di tutto Max Allegri vuole vincere domani sera a Parma per vivere una sosta più tranquilla e mettere un po' di pressione a Chivu in vista della stracittadina in programma alla ripresa del campionato (23 novembre). In questa stagione, i rossoneri stanno facendo molto bene contro le big e ha già battuto sia il Napoli che la Roma.
L'obiettivo di Allegri durante la sosta è anche quello di recuperare al meglio alcuni giocatori, in particolare Christian Pulisic e Adrien Rabiot, che non sono stati convocati entrambi dalle rispettive nazionali e dunque potranno lavorare a Milanello per ritrovare la forma migliore in vista del derby. L'americano giocherà già uno spezzone di partita domani sera a Parma, mentre il francese tornerà a disposizione proprio nella stracittadina milanese contro l'Inter.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan