Tuttosport: "Per Allegri è già derby. Il piano anti-Inter"

vedi letture

"Per Allegri è già derby. Il piano anti-Inter": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che prima di tutto Max Allegri vuole vincere domani sera a Parma per vivere una sosta più tranquilla e mettere un po' di pressione a Chivu in vista della stracittadina in programma alla ripresa del campionato (23 novembre). In questa stagione, i rossoneri stanno facendo molto bene contro le big e ha già battuto sia il Napoli che la Roma.

L'obiettivo di Allegri durante la sosta è anche quello di recuperare al meglio alcuni giocatori, in particolare Christian Pulisic e Adrien Rabiot, che non sono stati convocati entrambi dalle rispettive nazionali e dunque potranno lavorare a Milanello per ritrovare la forma migliore in vista del derby. L'americano giocherà già uno spezzone di partita domani sera a Parma, mentre il francese tornerà a disposizione proprio nella stracittadina milanese contro l'Inter.

