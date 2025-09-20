Tuttosport: "Pressione già al Max. Milan, è decisiva"

vedi letture

Stasera torna la Serie A con il Milan che farà visita all'Udinese per cercare la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Lecce e Bologna. Nell'apertura odierna, Tuttosport titola "Pressione già al Max. Milan, è decisiva", in riferimento alle parole dell'allenatore livornese che, nella conferenza stampa di ieri, ha ammesso come la gara di questa sera sia uno snodo importante per i suoi.

"Bisogna lavorare e rimanere con i piedi per terra, i difetti rimangono, non è che ora siamo diventati belli e bravi». «Siamo al Milan, la normalità è vincere le partite, non l’eccezione", questo uno dei passaggi importanti della conferenza di Allegri, riportate nell'edizione odierna di Tuttosport..