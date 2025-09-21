Tuttosport: "Pulisic show, Fofana gol. E' un Milan da scudetto":

di Federico Calabrese

"Pulisic show, Fofana gol. E' un Milan da scudetto": titolo chiarissimo in apertura odierna da parte di Tuttosport, che celebra così la netta vittoria dei rossoneri sul campo dell'Udinese.

Un 3-0 che lascia spazio a pochissime interpretazioni, i ragazzi di Massimiliano Allegri comandano il gioco dall'inizio alla fine e portano a casa una vittoria importante, per adesso è secondo posto in classifica alle spalle della Juventus che ha frenato a Verona.