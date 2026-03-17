Tuttosport sul Milan: "Dal sogno al grande incubo"
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Giorni complicati per il Milan dopo Roma. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che titola: "Dal sogno al grande incubo". Poi spiega: "Il Milan in una settimana è passato dalla possibilità di ritrovarsi a meno 13 dall’Inter e dire così addio a qualunque speranza di inseguire lo scudetto, a 90 minuti dal portarsi a meno 5".
Adesso per il Diavolo c'è un secondo posto da difendere, già a partire dalla sfida contro il Torino. Massimiliano Allegri predica calma per raggiungere quello che sempre reputato l'obiettivo stagionale dei suoi.
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Primo Piano
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Pietro MazzaraFine delle utopie, ora un mini campionato da vincere. Leao, Pulisic e un 3-5-2 che non li valorizza. Ha ragione Ambro
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