Tuttosport sul Milan: "Finale indiavolato: Allegri, hai Rabiot. Ma niente Dovbyk"
In merito alle ultime mosse di mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Finale indiavolato: Allegri, hai Rabiot. Ma niente Dovbyk". Ennesimo colpo dei rossoneri per rinforzare il centrocampo: dopo Ricci, Modric e Jashari, ecco Adrien Rabiot, pupillo di Max Allegri dai tempi della Juventus. Il francese ha svolto ieri le visite mediche e inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in maglia rossonera dopo gli impegni con la nazionale francese.
Dopo aver chiuso nei giorni scorsi l'arrivo di Nkunku dal Chelsea, il Milan, su richiesta di Allegri che voleva un centravanti classico, stava cercando un altro rinforzo offensivo e per questo aveva messo in piedi negli ultimi giorni un possibile scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Ma alla fine questo affare non è andato in porto in quanto le due società non hanno trovato un accordo sulla formula del trasferimento dei due giocatori (i giallorossi volevano inserire almeno il diritto di riscatto).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan