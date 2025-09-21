Tuttosport sulla vittoria di Udine: "Pulisic da urlo, Milan da paura"

di Federico Calabrese

"Pulisic da urlo, Milan da paura": l'edizione odierna di Tuttosport approfondisce così all'interno la vittoria dei rossoneri per 3-0 contro l'Udinese. Poi un focus generale. "Da quando è arrivato Rabiot, Allegri ha trovato tanta robustezza. Ma davanti Gimenez (sostituito a metà ripresa) delude ancora".

Il quotidiano si sofferma poi proprio sul Bebote: "Unica nota dolente, Gimenez ancora a secco e con la mira sbilenca: il messicano per quanto vissuto nel mese di agosto evidentemente gioca con un orango, più che una scimmia, sulla schiena e ora che Allegri potrà contare su Nkunku a pieno regime e recupererà Leao, il "Bebote" rischia di finire in fondo alle gerarchie". 