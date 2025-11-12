Tuttosport titola: "Caviglia e futuro: è crisi Gimenez"

Tuttosport titola così questa mattina: "Caviglia e futuro: è crisi Gimenez". Il messicano non sta vivendo un grande inizio di stagione visto che è ancora a quota zero gol in campionato e le sue prestazioni non hanno spesso convinto. Al momento l'attaccante è ai box per risolvere un problema alla caviglia che lo ha tormentato negli ultimi mesi e non dovrebbe giocare venerdì l'amichevole contro l'Entella. La speranza di Max Allegri è di riaverlo a disposizione per il derby di Milano del 23 novembre.

In ballo c'è poi sempre anche il suo futuro: non mancano infatti le voci sul possibile arrivo a gennaio a Milanello di un nuovo centravanti. Santiago Gimenez rischia di finire così indietro nelle gerarchie del tecnico livornese e a quel punto potrebbe anche decidere andare via durante il mercato invernale, anche se non è detto che arrivino offerte nelle prossime settimane.

