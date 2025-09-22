Tuttosport titola: "Milan, la difesa è da urlo"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Milan, la difesa è da urlo". Fin dal primo giorno Max Allegri ha dichiarato che la squadra rossonera doveva incassare meno gol e durante l'estate ha lavorato soprattutto su questo. La strada intrapresa è sicuramente quella giusta visto che in questo avvio di stagione si è visto un Diavolo molto più solido e compatto e che subisce pochissimo.
Il merito è senza dubbio delle scelte e del lavoro tattico e mentale dell'allenatore livornese. Alla fine chi gioca in difesa sono gli stessi dell'anno scorso, ma Allegri ha saputo cambiare nettamente il loro rendimento. Ovviamente è tutto il Milan che difende meglio, tutti danno un mano, a partire dagli attaccanti.
