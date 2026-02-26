Tuttosport: "Tutto il Milan si muove per avere Modric un altro anno"

vedi letture

"Tutto il Milan si muove per avere Modric un altro anno": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che Luka Modric ha il contratto in scadeza al termine di questa stagione e solo a fine campionato deciderà se proseguire o meno in rossonero. Il campione croato non ha mai nascosto di trovarsi benissimo al Milan, ma l'età avanza e non vuole diventare un peso per il club rossonero: Modric vuole andare avanti solo se avrà le giuste motivazioni e il fisico lo sosterrà come sta facendo quest'anno.

I dirigenti, Allegri e i compagni di squadra sono già al lavoro per convincerlo a restare anche nella prossima stagione perchè sia in via Aldo Rossi che a Milanello tutti sanno quanto sia stato fondamentale Luka nella rinascita milanista.