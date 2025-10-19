Uno squillo del 10. Il QS: "Milan, Allegri contro Pioli aspetta Leao per il sorpasso"

Mai come questa sera il Milan ha bisogno del suo numero 10, il suo campione, la sua stella: Rafael Leao. Dopo l'epidemia di infortuni che ha colpito la formazione rossonera, Massimiliano Allegri non può fare altro che affidarsi al portoghese, che finalmente avrebbe ritrovato una condizione fisica buona, e non più ottimale.

In merito a questo Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Milan, Allegri contro Pioli aspetta Leao per il sorpasso", e chissà che il portoghese non possa tornare a far ruggire San Siro in campionato proprio contro l'allenatore che l'ha lanciato e fatto diventare quello che oggi noi tutti conosciamo.