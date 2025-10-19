Uno squillo del 10. Il QS: "Milan, Allegri contro Pioli aspetta Leao per il sorpasso"
MilanNews.it
Mai come questa sera il Milan ha bisogno del suo numero 10, il suo campione, la sua stella: Rafael Leao. Dopo l'epidemia di infortuni che ha colpito la formazione rossonera, Massimiliano Allegri non può fare altro che affidarsi al portoghese, che finalmente avrebbe ritrovato una condizione fisica buona, e non più ottimale.
In merito a questo Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Milan, Allegri contro Pioli aspetta Leao per il sorpasso", e chissà che il portoghese non possa tornare a far ruggire San Siro in campionato proprio contro l'allenatore che l'ha lanciato e fatto diventare quello che oggi noi tutti conosciamo.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Una strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...di Andrea Longoni
Le più lette
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Sky - Problema in allenamento per Loftus-Cheek: domani provino decisivo. Se non ce la facesse, pronto Athekame
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
Franco OrdineIbra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercato
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com