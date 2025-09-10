Verso il Bologna, Tuttosport: "Allegri aspetta i Nazionali e... la guarigione di Leao"

vedi letture

Con la prima sosta delle Nazionali giunta ormai a conclusione, il focus si risposta nuovamente sul calcio dei club. Il Milan questa domenica sera, alle ore 20.45, sarà impegnato a San Siro contro il Bologna. Considerando lo status che la squadra emiliana si è costruita negli ultimi due anni, si tratta del primo vero big match della stagione per la formazione rossonera che dovrà dare risposte e conferme rispetto a quanto visto a Lecce nell'ultimo impegno prima della pausa.

Allegri spera di avere una squadra il più possibile completa, tra volti nuovi e rientranti dagli impegni con le Nazionali. Soprattutto il tecnico livornese si augura di avere il suo miglior giocatore, Rafael Leao. Scrive stamattina l'edizione di Tuttosport: "Allegri aspetta i Nazionali e... la guarigione di Leao". Continua nell'occhiello: "L'attaccante portoghese è fermo dal 17 agosto per un problema muscolare al polpaccio destro". Poi la notazione anche sul rientro dei Nazionali a Milanello: "Domani arriveranno Maignan, Rabiot e, da oltre oceano, Pulisic e Gimenez".