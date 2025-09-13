Verso il debutto a San Siro. La Gazzetta: "Milan, Rabiot è già al Max"

vedi letture

Ieri è stato il giorno della conferenza stampa di Adrien Rabiot, che il giorno 12, alle ore 12, è stato presentato come nuovo numero 12 del Milan. Tante coincidenze stanno accompagnando questi primi giorni rossoneri del francese, che per ironia della sorte potrebbe esordire con la maglia del Diavolo contro il Bologna, l'ultima squadra che ha affrontato in Italia prima del trasferimento al Marsiglia.

Ieri Rabiot si è detto pronto, carico, ma soprattutto desideroso di mettersi al servizio di squadra ed allenatore, che conosce molto bene considerati i loro trascorsi alla Juventus. La voglia di incidere subito è tanta, e i test fisici super positivi dell'altro giorno a Milanello fomentano sempre di più la possibilità di vedere Rabiot addirittura titolare domenica contro il Bologna. Molto dipenderà ovviamente anche dalla rifinitura di oggi, ma come titolato questa mattina da La Gazzetta dello Sport "Milan, Rabiot è già al Max", e quando è così fare a meno di lui è impossibile.