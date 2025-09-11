Verso Milan-Bologna: in attacco Pulisic-Gimenez, Nkunku ha solo un tempo nelle gambe

Con l'assenza quasi certa di Rafael Leao, che non ha ancora recupero al 100% dal problema muscolare al polpaccio rimediato a metà agosto contro il Bari in Coppa Italia, domenica sera contro il Bologna a San Siro l'attacco del Milan sarà quello composto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, attesi entrambi oggi a Milanello dopo gli impegni con USA e Messico. L'americano ha servito un assist contro la Corea del Sud, mentre il messicano è andato in gol contro il Giappone.

Partirà invece dalla panchina l'altro attaccante a disposizione di Massimiliano Allegri, vale a dire Christopher Nkunku, il quale ha lavorato tanto durante questa sosta per le nazionali per ritrovare la forma migliore: il francese non ha però ancora grande autonomia e ha nelle gambe non più di un tempo. Lo riferisce il Corriere della Sera.

