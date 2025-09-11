Verso Milan-Bologna: in attacco Pulisic-Gimenez, Nkunku ha solo un tempo nelle gambe
Con l'assenza quasi certa di Rafael Leao, che non ha ancora recupero al 100% dal problema muscolare al polpaccio rimediato a metà agosto contro il Bari in Coppa Italia, domenica sera contro il Bologna a San Siro l'attacco del Milan sarà quello composto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, attesi entrambi oggi a Milanello dopo gli impegni con USA e Messico. L'americano ha servito un assist contro la Corea del Sud, mentre il messicano è andato in gol contro il Giappone.
Partirà invece dalla panchina l'altro attaccante a disposizione di Massimiliano Allegri, vale a dire Christopher Nkunku, il quale ha lavorato tanto durante questa sosta per le nazionali per ritrovare la forma migliore: il francese non ha però ancora grande autonomia e ha nelle gambe non più di un tempo. Lo riferisce il Corriere della Sera.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan