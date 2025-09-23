Verso Milan-Lecce di Coppa Italia: le probabili formazioni delle due squadre

Oggi alle 09:39Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Lecce per la gara di questa sera valida per i sedicesimi di Coppa Italia

MILAN: (3-5-2) Terracciano; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. 

LECCE (4-3-3) Fruchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. 

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: BAHRI – BARONE

IV uomo: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it