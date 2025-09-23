Verso Milan-Lecce di Coppa Italia: le probabili formazioni delle due squadre
Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Lecce per la gara di questa sera valida per i sedicesimi di Coppa Italia:
MILAN: (3-5-2) Terracciano; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.
LECCE (4-3-3) Fruchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: TREMOLADA
Assistenti: BAHRI – BARONE
IV uomo: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
