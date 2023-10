Dentro il successo dell'Under 17: alla scoperta della squadra da sei vittorie in sei partite

vedi letture

Sei partite, sei vittorie: non poteva esserci partenza migliore in campionato per l'Under 17 rossonera. In quella che è la categoria "anticamera" per l'approdo al vertice del Settore Giovanile - la Primavera, insieme all'Under 18 - il Milan è partito con un cammino da protagonista, confermando quello che è un inizio stagionale d'oro per tutte le nostre giovanili.

Con 24 gol fatti e 3 subiti, i rossoneri vantano anche la migliore differenza reti tra i tre gironi degli Allievi Nazionali. Un cammino arricchito, nell'ultimo fine settimana, dal successo esterno per 3-1 sul campo del Monza: una partita che ha visto anche la doppietta di Ossola, capocannoniere di squadra con 7 reti segnate in queste prime sei giornate.

Quella guidata da Mister Renna è una cooperativa del gol, dal momento che nei primi 540' stagionali sono stati dodici i giocatori rossoneri a trovare la via della rete. Un avvio particolarmente promettente anche pensando alla tradizione degli ultimi anni, che hanno visto numerosi giocatori dell'U17 approdare poi - a stagione in corso - anche in U18 o in Primavera.

"La stagione è iniziata nel migliore dei modi" - ha commentato Mister Renna. "Indipendentemente dai risultati, molto positivi, sappiamo di dover lavorare ancora molto per migliorare ogni singolo aspetto dei nostri ragazzi. Stiamo cercando di trasmettere il concetto di intensità, sia di gioco che di pensiero, e il nostro obiettivo è di creare un calciatore 'pensante', con una base tecnica consolidata ma che sappia anche leggere autonomamente le situazioni e scegliere le giocate più funzionali. Questo permetterà al giocatore di essere determinante nel proprio compito durante la gara".