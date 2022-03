Milan, settore giovanile: ecco i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Un fine settimana di vittorie larghe e importanti - come quelle di U16 e U15, entrambe contro il Pordenone - e di sconfitte inaspettate, come quella dell'U17 contro la SPAL. Si ferma anche la Primavera a Firenze, mentre l'U18 ottiene un bel successo casalingo contro la Sampdoria. Molto bene sia l'U14 sia l'U13: i primi superano il Lecco 5-1, i secondi la Pro Patria per 9-1, vince largamente anche l'U15 Femminile. Ecco il dettaglio di tutti i risultati maturati nel sabato e nella domenica di partite:

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 12 MARZO

UNDER 9: 4ª giornata, Franco Scarioni-Milan 1-3 (Bernasconi, Gambarotto, Pinton)

UNDER 16: 5ª giornata di ritorno, Milan-Pordenone 7-0 (2 Scotti, 2 Sia, Bakoune, Bonomi, Martinazzi)

UNDER 11: 4ª giornata, Club Milano-Milan 1-7 (4 Jadid,

UNDER 15 FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-Brugherio 9-0 (2 Franco, 2 Lupatini, 2 Tomaselli, Hu, Montaperto, Stendardi)

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Centro Schiaffino-Milan 2-2 (2 Di Falco)

UNDER 10: 4ª giornata, Milan-Centro Schiaffino 6-2 (2 Kostyuk, Donato, Gagliardi, Iurascu, Nasti)

UNDER 12: 4ª giornata, Cimiano-Milan 1-6 (2 Maracu, Bettinelli, Sorrentino, Piazza, Marasco)

DOMENICA 13 MARZO

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Centro Schuster (maschile) 2-6 (Caballero, Dan)

UNDER 18: 8ª giornata di ritorno, Milan-Sampdoria 1-0 (Chiesurin)

UNDER 17: 8ª giornata di ritorno, Milan-SPAL 1-2 (Longhi)

UNDER 13: recupero 2ª giornata di ritorno, Pro Patria-Milan 2-9 (2 De Donato, Grilli, Guglielmo, Pisati, Rusu, Seye, Zangrillo)

UNDER 14: 8ª giornata di ritorno, Lecco-Milan 1-5

PRIMAVERA: 7ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan 3-1 (Rossi)

UNDER 15: 5ª giornata di ritorno, Milan-Pordenone 3-0 (Camarda, Ossola, Dotta)