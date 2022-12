Milan Under 16, reazione e primato in classifica per i giovani di mister Baldo

Fonte: acmilan.com

Un Natale al primo posto per l'Under 16 di Mister Simone Baldo, che ha chiuso l'andata del Girone B saldamente al comando del raggruppamento. 24 punti in 9 partite, 8 vittorie e una sola sconfitta, 36 gol segnati e solo 9 subiti, due attaccanti ai primi due posti della classifica marcatori: Camarda a 10 gol, Liberali a 9.

Ebbene, il gruppo che l'anno scorso si laureò Campione d'Italia nella categoria Under 15 sta confermando il suo assoluto valore anche in questa stagione, sotto la guida di Simone Baldo, subentrato a Ignazio Abate. Una sola sconfitta, dicevamo, maturata nel Derby del 19 novembre e seguita da una reazione importante. Vittoria per 2-1 sul campo dell'Udinese e successiva goleada ai danni del Südtirol, 7-0. La risposta giusta e necessaria dopo il ko casalingo nella stracittadina, a seguito del quale Mister Baldo aveva ammonito i suoi: "Spero che questa sconfitta sia da spunto per le prossime partite".

Il commento di fine anno dell'allenatore rossonero è carico di soddisfazione e allo stesso di consapevolezza rispetto al lavoro che attende la squadra nel 2023: "Il 2022 è un anno che questi ragazzi difficilmente si scorderanno, a giugno si sono laureati Campioni d'Italia U15. Da quando lavoriamo insieme, quindi da agosto, le valutazioni sono assolutamente positive e sono più che soddisfatto".

"C'è ancora molto da lavorare perché l'obiettivo principale rimane quello della crescita dei ragazzi", ha proseguito il Mister, "ma ho visto migliorare anche chi gioca meno. Qualcuno si è allenato con l'U17, altri anche con la Primavera. Il nostro compito è allenarli e aiutarli ad arrivare al massimo del loro potenziale". Il cammino dell'U16 ripartirà domenica 22 gennaio dal PUMA House of Football contro l'Hellas Verona, per continuare a stupire.