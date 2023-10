Primavera, alle 11 il big match in trasferta contro la Roma: dove vederla

vedi letture

La Primavera di mister Ignazio Abate torna oggi in campo e lo fa da capolista solitaria. I giovani rossoneri dopo sei partite ne hanno vinte cinque e pareggiata uno, mettendo in saccoccia un totale di 16 punti. Oggi arriva una prova importante: alle 11 infatti saranno in campo a Trigoria per sfidare la Roma, vero e proprio big match della settima giornata. I giallorossi sono a meno sei lunghezze dai rossoneri. La gara sarà visibile in diretta tv su Sportitalia e potrà essere seguita con il consueto live testuale di MilanNews.it.