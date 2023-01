Primavera Femminile, il 2023 delle rossonere si è aperto con una vittoria

Fonte: acmilan.com

È bastato un guizzo di Boldrini nel finale (87') per superare la resistenza del Parma al PUMA House of Football. La Primavera Femminile di Mister Corti apre il 2023 con un successo importante, che le permette di restare in scia in classifica a Roma e Juventus, staccate rispettivamente di quattro e tre punti.

Il 2022 si era chiuso con una vittoria in trasferta sul Sassuolo - esattamente come per la Prima Squadra Femminile - e il 2023 è stato inaugurato da entrambe le formazioni con un successo sul Parma: un inedito parallelismo che proietta l'U19 verso il prossimo impegno, contro la Fiorentina quinta in classifica.

Con la vittoria di domenica si è chiuso il girone d'andata per le rossonere, al terzo posto della graduatoria: 25 punti in 11 partite, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. 29 gol segnati e 10 subiti, a livello di retroguardia solo la Roma ha fatto meglio con 8 reti incassate.

Il ritorno vedrà la Fiorentina come prima avversaria: all'andata fu 1-1 mentre ora le rossonere, che conservano 10 punti di vantaggio sulle viola, vogliono il bottino pieno per continuare a tallonare le prime due della classe, finaliste Scudetto della stagione passata. La rincorsa continua.