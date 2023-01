Primavera, il Milan perde il derby di misura: rossoneri scavalcati dai cugini in classifica

MilanNews.it

Pomeriggio no per la primavera di mister Ignazio Abate che è stata sconfitta nel derby per 1-0, disputatosi questo pomeriggio in casa dell'Inter. La rete di Owusu ha permesso ai nerazzurri di scavalcare i rossoneri nella classifica del campionato, portandosi a un punto di vantaggio. Il prossimo impegno sarà domenica prossima, il 22, al Puma House of Football contro l'Hellas Verona, calcio di inizio alle 15.