Settore giovanile: i risultati del weekend

Vittorie e gol. È molto positivo il bilancio del secondo weekend di ottobre per il settore giovanile rossonero. La Primavera guida il gruppo e si riprende la scena dopo il 3-1 all'Atalanta in una gara da incorniciare per mentalità e spirito, che permette alla squadra di Abate di prendersi la vetta solitaria del campionato.

Passa l'Under 18 in trasferta contro la Sampdoria. Impeccabile il rendimento contro il Südtirol, avversario di ben tre formazioni: doppio 6-0 per Under 17 e Under 15, che mantengono il primato in classifica, 5-0 per l'Under 16. Scorpacciate anche per U17 e U15 femminili, ko invece U13 e U11 all'esordio.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 6ª giornata di andata, Milan-Atalanta 3-1 (22'st Victor, 27'st e 45'st Zeroli)

UNDER 18: 4ª giornata di andata, Sampdoria-Milan 2-3 (22' Martinazzi, 27' Perina, 29'st De Bonis)

UNDER 17: 5ª giornata di andata, Milan-Südtirol 6-0 (21' Perera, 23' Ossola, 25’ Perin, 29' Geroli, 37' Lontani, 10'st Comotto)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di andata, Milan-Cesano Boscone 7-0 (12', 35' e 3'st Stendardi, 30' Di Falco, 25'st e 30'st Hue, 35'st Abbatangelo)

UNDER 16: 3ª giornata di andata, Südtirol-Milan 0-5 (12' Pinessi, 15' La Mantia, 23' Cullotta, 36' Nolli, 35'st Valenta)

UNDER 15: 3ª giornata di andata, Südtirol-Milan 0-6 (13' e 18' Grilli, 15' e 37'st Menon, 30'st Avogadro, 33'st Angelicchio)

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata di andata, Città di Segrate-Milan 1-6 (Di Lernia x3, Cappello, Toschi, Gonzalez)

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Milano FA-Milan 2-1 (Borghi)

UNDER 11 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Barona Sporting 2-6 (Molinini, Schense)

UNDER 10: 1ª giornata, Milan-Vigor Milano 15-1 (Campus x3, Palotta x3, Ilardi x2, Portanova x2, Guerci, Sartori, Barhoumi, Montano, De Chiara)

UNDER 9: 1ª giornata, Accademia Inter-Milan 6-6 (Canito x3, Morganella x2, Marsich)