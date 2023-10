Settore giovanile: i risultati del weekend

Si ferma la Serie A, si ferma la Primavera maschile ma il fine settimana del nostro Settore Giovanile è stato comunque ricco di partite e di grandi appuntamenti. Il sabato rossonero è stato guarnito da due pareggi (Under 18 e Under 17 femminile) e da numerose vittorie con ampio margine. Domenica, invece, è tornata in campo la Primavera Femminile nella sempre difficile trasferta di Roma: a prevalere sono state le giallorosse per 3-0. Under 16 e Under 15 vincono entrambe contro il Monza, segnando quattro gol a testa mentre l'Under 17, sempre contro i brianzoli, vince 1-3. Gran debutto stagionale per l'U14 maschile, che vince nettamente il Derby in trasferta: 3-0 il risultato finale.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 14 OTTOBRE

UNDER 9: 2ª giornata, Milan-Rhodense 13-0 (4 Ottaviano, 3 Canito, 3 Ferrara, Luccarelli, Marsich, Vera Garcia)

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Vigor Milano 9-1 (6 Pinton, 2 Bernasconi, Facchi)

UNDER 18: 5ª giornata d'andata, Milan-Fiorentina 1-1 (20'st Martinazzi)

UNDER 13: 1ª giornata d'andata, Milan-Pergolettese 7-0 (2 Fiorenza, 2 La Vecchia, Amagua, Ba, Vigil)

UNDER 12: 2ª giornata, Rozzano-Milan 1-9 (3 Kostyuk, 2 Miglioranza, Baratti, Colombelli, Colombo, Nasti)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Accademia Milanese 18-0 (Bestetti, 3 Di Lernia; Caballero, Fiore, Parolo, 2 Zecchina; Cappello, Spagliardi, Toschi)

UNDER 10 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Real Basiglio 21-0 (5 Corsi, 4 Delia, 3 Delmiglio, 2 Aliprandi, 2 Carofiglio, 2 Loconte, De Carlo, Letizia, Paletta)

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata d'andata, Five to Seven-Milan 1-1 (28'st Abbatangelo)

UNDER 10: 2ª giornata, Sedriano-Milan 0-9 (4 Boriani, Bangagne, Barhoumi, De Chiara, Portanova, Sartori)

DOMENICA 15 OTTOBRE

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Frog Milano-Milan 0-9 (3 Marrone, 2 Nembri, Bruni, Di Bellodio, Orlandini, Schense)

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Osal Novate 9-1 (3 Raffaelli, Bertoni, Ferrari, Marinari, Parrella, Salvalaggio, Silverj)

UNDER 15: 4ª giornata d'andata, Milan-Monza 4-2 (25' Martini, 1'st Colombo, 4'st Grilli, 38'st Seye)

UNDER 14: 1ª giornata d'andata, Inter-Milan 0-3 (De Nicola, Kateete, Marasco)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata d'andata, Roma-Milan 3-0.

UNDER 17: 6ª giornata d'andata, Monza-Milan 1-3 (2 Ossola, Lontani)

UNDER 16: 4ª giornata d'andata, Milan-Monza 4-0 (2 Arnaboldi, Plazzotta, Pisati).