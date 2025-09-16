Settore giovanile; i risultati del weekend: quattro partite e quattro vittorie

vedi letture

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato i risultati delle squadre del Settore Giovanile rossonere impegnate durante il weekend: "Quattro partite e quattro vittorie nel weekend del nostro Settore Giovanile. Torna al successo la Primavera di Mister Renna, che nella ripresa ha la meglio sul Cagliari di Pisano. Prestigioso risultato per l'Under 17 di Baldo, che vince 3-2 il Derby contro l'Inter. Estremamente positivo il debutto stagionale di Under 15 e Under 16, che a Padova vincono rispettivamente 2-0 e 3-0. Ecco il dettaglio di risultati e marcatori del fine settimana:

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 4ª giornata, Cagliari-Milan 0-2 (11'st rig. Ossola, 17'st Castiello)

UNDER 17: 3ª giornata, Milan-Inter 3-2 (24' Avogadro, 34' Colombo, 38' Menon)

UNDER 16: 1ª giornata, Padova-Milan 0-3 (13'st De Nicola, 22'st Esposti, 43'st Cazzaniga)

UNDER 15: 1ª giornata, Padova-Milan 0-2 (34' Bonforti, 12'st Rossini)".