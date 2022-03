Settore giovanile: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Sarà un weekend lontano da casa per diverse squadre del settore giovanile rossonero: dalle Primavera all'Under 10. La Primavera maschile, dopo lo stop con l'Atalanta, cercherà il riscatto a Napoli. La Primavera femminile, invece, sarà di scena a Verona a domicilio dell'Hellas. Impegno importante per gli Under 18, i quali aspettano la Lazio al Vismara per provare a tornare alla vittoria. Esame Brescia per gli Under 17 dopo la gioia nel Derby e il poker al Monza. Ritornano in campo gli Under 16 e Under 15, a Venezia per rimanere in alto. Ma non solo...

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 5 MARZO

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Milan-Azalee, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Giana Erminio-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Città di Gorgonzola (Gorgonzola)

UNDER 14: 7ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 - CS Vismara

UNDER 12: 3ª giornata, Baggio II-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Kennedy (Milano)

UNDER 11: 3ª giornata, Milan-Rhodense, ore 15.30 - CS Vismara

UNDER 11 FEMMINILE: 3ª giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 - CS Brera (Pero, Milano)

UNDER 10: 3ª giornata, Cimiano-Milan, ore 14.30 - CS Casadei (Milano)

DOMENICA 6 MARZO

PRIMAVERA: 5ª giornata di ritorno, Napoli-Milan, ore 10.45 - Stadio Comunale Arena (Cercola, Napoli)

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Hellas Verona-Milan, ore 14.30 - Stadio Olivieri (Verona)

UNDER 18: 6ª giornata di ritorno, Milan-Lazio, ore 10.30 - CS Vismara

UNDER 17: 8ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Ghizzi (Desenzano del Garda, Brescia)

UNDER 16: 4ª giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 13.00 - CS Taliercio (Mestre, Venezia)

UNDER 15: 4ª giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 11.00 - CS Taliercio (Mestre, Venezia)

UNDER 13: 7ª giornata di ritorno, Lecco-Milan, ore 11.00 - CS Al Bione (Lecco)

UNDER 13 FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-Locate, ore 10.30 - CS Vismara