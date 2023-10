Settore giovanile: il programma del weekend

Un ricchissimo programma, quello che attende le squadre del Settore Giovanile rossonero. Tra gli impegni in trasferta e le sfide al PUMA House of Football, sono numerose le rappresentative del Milan che giocheranno in questa due giorni di ottobre. Spicca il triplo incrocio col Monza per U17 (a Monzello), U16 e U15 (entrambe in casa); trasferta di alto livello a Roma per la Primavera femminile. Sabato in campo anche U18 e U17 femminile, tra le altre.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 14 OTTOBRE

UNDER 9: 2ª giornata, Milan-Rhodense, ore 14.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 11: 2ª giornata, Milan-Vigor Milano, ore 15.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 18: 5ª giornata di andata, Milan-Fiorentina, ore 15.30 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 13: 1ª giornata d'andata, Milan-Pergolettese, ore 15.30 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 12: 2ª giornata, Rozzano-Milan, ore 15.45 - CS Comunale, Via Monte Amiata (Rozzano, MI)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Accademia Milanese, ore 16.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 10 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Real Basiglio, ore 16.15 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata d'andata, Five to Seven-Milan, ore 17.00 - CS Comunale "Greppi Dajelli" (Milano, MI)

UNDER 10: 2ª giornata, Sedriano-Milan, ore 17.00 - Comunale JF Kennedy (Bareggio, MI)

DOMENICA 15 OTTOBRE

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Frog Milano-Milan, ore 10.30 - CS Comunale, Via Noce (Milano, MI)

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Osal Novate, ore 10.30 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 15: 4ª giornata d'andata, Milan-Monza, ore 11.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 14: 1ª giornata d'andata, Inter-Milan, ore 13.00 - CS Accademia Inter (Milano, MI)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata d'andata, Roma-Milan, ore 15.00 - Centro di Preparazione Olimpica G. Onesti (Roma, RM)

UNDER 17: 6ª giornata d'andata, Monza-Milan, ore 15.00 - CS Luigi Berlusconi, Monzello (Monza, MB)

UNDER 16: 4ª giornata d'andata, Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)