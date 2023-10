Settore Giovanile Milan. Under 16, gol e tanto altro

Divertente e stimolante, due aggettivi che descrivono l'avvio di stagione dell'Under 16 del nostro Settore Giovanile, guidata da Mister Baldo in panchina. Dopo il percorso entusiasmante della scorsa annata sportiva, giunto fino alla Semifinale Scudetto, per i giovani rossoneri ha da poche settimane preso ufficialmente il via un nuovo campionato, che significa nuovi obiettivi e tante novità.

Sono trascorse solamente quattro giornate dalla partenza del Girone B, ma hanno già raccontato tanto. Nove i punti conquistati dai classe 2008, frutto di tre vittorie - contro Venezia, Südtirol e Monza - e un solo stop contro il Como, attualmente capolista. La vittoria in rimonta sugli arancioneroverdi ha aperto le danze (1-3), il poker casalingo ai danni del Monza (4-0) nell'ultimo turno ha fortificato le ambizioni dei rossoneri.

Ciò che colpisce di questi primi scampoli di stagione è la facilità con cui il Milan è andato a segno: ben nove gli interpreti in gol, capaci di siglare 13 reti - oltre tre di media a partita. Numeri da miglior attacco del campionato. Ne è da esempio la trasferta in casa del Südtirol, terminata 5-0 e che ha visto esultare cinque ragazzi differenti della formazione di Mister Baldo.

Non solo fase offensiva, però, perché fin qui il gruppo rossonero si è imposto anche come miglior difesa del raggruppamento, grazie alle sole tre reti incassate nel parziale e ai due clean sheet collezionati nelle uscite più recenti. Siamo solo all'inizio, numeri e statistiche sono ancora relativi e ciò che conta è il lavoro quotidiano. Dare il massimo in ogni allenamento, per crescere di partita in partita, è l'obiettivo della nostra Under 16.