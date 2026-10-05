Settore giovanile, i risultati del weekend: bene U15, U16, U17 e Primavera Femminile

Settore giovanile, i risultati del weekend: bene U15, U16, U17 e Primavera FemminileMilanNews.it
Oggi alle 18:24Settore Giovanile
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati nell'ultimo weekend delle squadre del settore giovanile rossonero: "Tanti appuntamenti importanti nel primo fine settimana di ottobre per le squadre del Settore Giovanile rossonero. Quarta giornata vincente per tre Under maschili: U17 (3-0 al Monza per il secondo successo consecutivo), U16 e U15, corsare sul campo del Padova. Positiva anche la domenica della Primavera femminile, alla terza vittoria di fila col 2-1 del Viola Park sulla Fiorentina firmato Strauss.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Fiorentina-Milan 1-2 (15' e 9'st Strauss)

UNDER 17: 4ª giornata, Milan-Monza 3-0 (16' De Nicola, 28' Esposti, 44'st Braida)

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato (U14 maschile), Milan-Monza 0-3

UNDER 16: 4ª giornata, Padova-Milan 0-1 (40' Cremonesi)

UNDER 15: 4ª giornata, Padova-Milan 1-6 (15', 17' e 19' Fresolone; 5'st Rampoldi; 8'st Baú; 21'st Baldelli)

UNDER 15 FEMMINILE: Campionato (U13 maschile), Cremonese-Milan 5-2 (Luccarelli, Petruzzellis)

UNDER 14: 1ª giornata, Milan-Alcione 1-2 (16'st Mamadou)

UNDER 13: 1ª giornata, Milan-Como 1907 2-2 (Guerci x2)". 