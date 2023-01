Settore giovanile rossonero: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Inizia il 2023 del Settore Giovanile rossonero: tre partite in programma nel fine settimana che si appresta a iniziare. Spicca il ritorno della Primavera dopo quasi due mesi di inattività. L'U19 di Ignazio Abate scenderà in campo nel giorno dell'Epifania al PUMA House of Football contro il Napoli per inaugurare il proprio 2023.

Tra sabato e domenica, invece, spazio anche a due rappresentative femminili: l'U17 sarà di scena sabato a Rivanazzano contro la Rivanazzanese mentre domenica sarà il giorno dell'U15, in campo a Cremona. Ecco il dettaglio degli incontri del weekend:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 6 GENNAIO

PRIMAVERA: 13ª giornata, Milan-Napoli, ore 13.00 - PUMA House of Football, Milano

SABATO 7 GENNAIO

UNDER 17 FEMMINILE: 12ª giornata, Rivanazzanese-Milan, ore 15.00 - CS Comunale, Rivazzano

DOMENICA 8 GENNAIO

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Cremonese-Milan, ore 10.30 - Oratorio S. Francesco, Cremona