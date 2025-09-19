Settore giovanile rossonero, il programma del weekend
Diverse partite in programma nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero: spiccano su tutti la Primavera femminile, che inizia il campionato al PUMA House of Football contro la Roma, domenica mattina alle 11.00. In campo per il debutto stagionale anche l'U17 femminile. Apre il programma la Primavera maschile, che sabato cerca conferme contro il Frosinone dopo il successo di Cagliari. In campo, domenica in casa, anche Under 17, Under 16 e Under 15.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 20 SETTEMBRE
PRIMAVERA: 5ª giornata, Milan-Frosinone, ore 13.00 - Stadio Silvio Piola (Novara)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Trial Rozzano, ore 16.00 - PUMA House of Football
DOMENICA 21 SETTEMBRE
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Nuova Trezzano-Milan, ore 10.00 - CS Comunale Fabbri (Trezzano sul Naviglio)
PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: 2ª giornata, Milan-Cremonese, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 2ª giornata, Milan-Cremonese, ore 13.15 - PUMA House of Football
UNDER 17: 4ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.30 - PUMA House of Football
