Settore giovanile, tutte le operazioni rossonere nel mercato estivo

Settore giovanile, tutte le operazioni rossonere nel mercato estivoMilanNews.it
Oggi alle 20:00Settore Giovanile
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato l'elenco delle operazioni di mercato del Settore Giovanile rossonero durante il mercato estivo: "Alla chiusura del mercato estivo ecco l'elenco delle operazioni di mercato del Settore Giovanile riguardante i giovani di serie. 

Operazioni in entrata:

Matteo Pagliei, nato nel 2006, proveniente da Hellas Verona FC.

Sandro Christian Bernard Baldacchino, nato nel 2008, precedentemente svincolato.

⁠Leonardo D'Errico, nato nel 2008, proveniente da Club Milano.

⁠Yanis Messaoudi, nato nel 2009, precedentemente svincolato.

⁠Edoardo Piciano, nato nel 2009, proveniente da GSD Lascaris Pianezza 1954.

⁠Alessandro Braida, nato nel 2011, precedentemente svincolato.

⁠Antonio Manna, nato nel 2011, precedentemente svincolato.

Adrien Tato, nato nel 2011, proveniente da Calcio Padova.

Giuseppe Zappia, nato nel 2011, precedentemente svincolato.

Operazioni in uscita:

Leonardo Eugenio Frugnoli, nato nel 2006, trasferito a Lecco Calcio 1912

Salem Albé, nato nel 2006, trasferito a Genoa CFC

⁠Riccardo Pinessi, nato nel 2008, trasferito a Hellas Verona FC

⁠Matteo Morellini, nato nel 2009, trasferito a Genoa CFC

⁠Simone Bossi,  nato nel 2010, trasferito ad Aurora Pro Patria

⁠Claudio Ferrari, nato nel 2010 trasferito a US Cremonese

Andrea Gigliorri, nato nel 2010, trasferito a Cimiano Calcio".