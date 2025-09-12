Settore giovanile, tutte le operazioni rossonere nel mercato estivo
Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato l'elenco delle operazioni di mercato del Settore Giovanile rossonero durante il mercato estivo: "Alla chiusura del mercato estivo ecco l'elenco delle operazioni di mercato del Settore Giovanile riguardante i giovani di serie.
Operazioni in entrata:
Matteo Pagliei, nato nel 2006, proveniente da Hellas Verona FC.
Sandro Christian Bernard Baldacchino, nato nel 2008, precedentemente svincolato.
Leonardo D'Errico, nato nel 2008, proveniente da Club Milano.
Yanis Messaoudi, nato nel 2009, precedentemente svincolato.
Edoardo Piciano, nato nel 2009, proveniente da GSD Lascaris Pianezza 1954.
Alessandro Braida, nato nel 2011, precedentemente svincolato.
Antonio Manna, nato nel 2011, precedentemente svincolato.
Adrien Tato, nato nel 2011, proveniente da Calcio Padova.
Giuseppe Zappia, nato nel 2011, precedentemente svincolato.
Operazioni in uscita:
Leonardo Eugenio Frugnoli, nato nel 2006, trasferito a Lecco Calcio 1912
Salem Albé, nato nel 2006, trasferito a Genoa CFC
Riccardo Pinessi, nato nel 2008, trasferito a Hellas Verona FC
Matteo Morellini, nato nel 2009, trasferito a Genoa CFC
Simone Bossi, nato nel 2010, trasferito ad Aurora Pro Patria
Claudio Ferrari, nato nel 2010 trasferito a US Cremonese
Andrea Gigliorri, nato nel 2010, trasferito a Cimiano Calcio".
