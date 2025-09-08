ufficiale

Mateusz Skoczylas ceduto al KS Cracovia

UFFICIALE: Mateusz Skoczylas ceduto al KS CracoviaMilanNews.it
Oggi alle 19:00Settore Giovanile
di Francesco Finulli

Il Milan saluta un altro calciatore del settore giovanile. Tramite il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha annunciato di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista polacco Mateusz Skoczylas che farà ritorno in patria, preferendo dunque di non rimanere a disputare la Serie D italiana con il Milan Futuro. Il classe 2005 si accasa al KS Cracovia, seconda squadra della città polacca.

La nota ufficiale del club milanista pubblicata sul sito: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateusz Skoczylas al KS Cracovia SA. Il Club ringrazia Mateusz per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".