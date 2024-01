Addio Krunic, il sostituto potrebbe essere già in casa

Dopo le indiscrezioni e le conferma degli ultimi giorni, ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Rade Krunic al Fenerbahce. Il centrocampista bosniaco si è trasferito in Turchia per un totale di 4.5 milioni tra parte fissa e bonus, che il Milan riscatterà non appena si verificheranno facili condizioni come la salvezza del club turco e alle presenze.

Il Milan riflette su come muoversi nelle prossime due settimane di mercato. Non bisogna scordare che all'inizio della stagione Krunic era un titolare ed era stato trattenuto proprio per questo motivo: solo dopo un infortunio ha perso il posto. Però, con Bennacer in Coppa d'Africa e Pobega out per lungo tempo, il Milan rimane scoperto. La scelta è tra il mercato oppure, come scrive il Corriere dello Sport, valutare Kevin Zeroli - capitano della Primavera - e utilizzarlo in pianta stabile in prima squadra.