Ag. Strinic a TMW: "Resta al Milan. Rientro in campo? Ci vorrà un po', deve fare tutta la preparazione"

Tonci Martic, agente di Ivan Strinic, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del proprio assistito in occasione del WyScout Forum 2018 di Amsterdam: "Non ha mai pensato al ritiro, però l'infortunio era di quelli particolari. Quando sei alle prese con un problema al cuore devi fermarti, non hai altra scelta. Per fortuna adesso è arrivato il via libera, una ipertrofia reversibile che è un problema non raro tra i calciatori. Se la volontà di partecipare al Mondiale ha influito sul problema? Chissà. Alla Sampdoria negli ultimi mesi non era sceso in campo, poi al Mondiale ha giocato con regolarità tante partite a distanza ravvicinata. Non si può dire, ma ora è acqua passata. Tempistiche di rientro? Ci vorrà un po'. In questi mesi non ha potuto svolgere nemmeno gli allenamenti e quindi adesso dovrà svolgere tutta la preparazione. Se resta al Milan? Nessun dubbio. Resta e sono convinto che per le sue capacità difensive avrà la possibilità di mettersi in mostra".