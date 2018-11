Ajax, de Jong snobba il Milan: "Non ci andrei, non gioca bene ed è nel caos a livello societario"

Frenkie de Jong, centrocampista dell'Ajax già accostato al Milan in passato, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo, allontanando i colori rossoneri dalla sua carriera: "Se devo essere sincero, mi piace molto il Barcellona. Su Internet guardo spesso le azioni dei vari Messi, Iniesta, Xavi, che sono la mia ispirazione in campo. In futuro vorrei giocare in un grande club. L’Italia? Mi piace l’Inter, mentre non giocherei nel Milan di oggi perchè non gioca bene ed è nel caos a livello societario".