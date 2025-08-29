Akanji si complica: Foyth del Villarreal è il nome nuovo per la difesa del Milan

Nel pre partita di Lecce-Milan il direttore sportivo Igli Tare ha confermato che la prima scelta per la difesa rossonera è Manuel Akanji del Manchester City, che al momento non ha ancora risposto all'offerta del Diavolo perché orientato a restare in Premier League.

Un difensore in questo calciomercato il Milan però lo farà, a prescindere da Akanji, anche perché serve per rinforzare, completare e sistemare il reparto. Per questo motivo la dirigenza starebbe valutando un nome nuovo, quello di Juan Foyth del Villarreal, argentino classe 1998 dal palmarés invidiabile visto il Mondiale del 2022 con l'Albiceleste e l'Europa League con il Submarino Amarillo vinta invece nel 2021.