Akanji si complica: Foyth del Villarreal è il nome nuovo per la difesa del Milan
MilanNews.it
Nel pre partita di Lecce-Milan il direttore sportivo Igli Tare ha confermato che la prima scelta per la difesa rossonera è Manuel Akanji del Manchester City, che al momento non ha ancora risposto all'offerta del Diavolo perché orientato a restare in Premier League.
Un difensore in questo calciomercato il Milan però lo farà, a prescindere da Akanji, anche perché serve per rinforzare, completare e sistemare il reparto. Per questo motivo la dirigenza starebbe valutando un nome nuovo, quello di Juan Foyth del Villarreal, argentino classe 1998 dal palmarés invidiabile visto il Mondiale del 2022 con l'Albiceleste e l'Europa League con il Submarino Amarillo vinta invece nel 2021.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Allegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazionedi Luca Serafini
Le più lette
Primo Piano
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com