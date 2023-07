Anche oggi Musah non si è allenato assieme ai compagni del Valencia

Come accaduto negli scorsi giorni, anche oggi Yunus Musah, centrocampista del Valencia cercato dal Milan, non si è allenato con il resto dei compagni del club spagnolo, ma ha svolto una seduta a parte. Per lui resta molto viva la trattativa con il Milan.