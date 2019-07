Andrè Silva al Monaco, Cutrone al Wolverhampton e Angel Correa al Milan: il tutto sotto la regia di Mendes

Anche l'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina dei possibili movimenti in entrata e in uscita nel reparto offensivo del Milan: sotto la regia di Jorge Mendes, noto agente e potentissimo intermediario, in via Aldo Rossi sono al lavoro per cedere Andrè Silva al Monaco e Cutrone al Wolverhampton, mentre vorrebbero poi prendere Angel Correa dall'Atletico Madrid.