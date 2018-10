Arsenal, Ramsey apre ad un trasferimento all'estero: "Non lo escludo"

Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal accostato anche al Milan, ha parlato ai microfoni del Guardian in merito alla rottura delle trattative per il rinnovo contrattuale con i Gunners: "Spero che qualcuno venga qui e mi dica perché. Se ci fosse un motivo preciso, lo accetterei. Forse al momento opportuno lo verrò a sapere, ma questo non è ancora accaduto. Ora non c'è nessun contratto sul tavolo quindi non c'è nulla da considerare per ora. Sappiamo tutti che il contratto è stato tolto dalla scrivania. Non so spiegarmi perché poche settimane prima avevamo praticamente l'accordo ed ero pronto a firmare. Quando sono in campo però, non mi passa altro per la testa, penso solo a giocare. Non escludo di giocare all'estero. Tottenham? No".